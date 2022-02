Ricette Zia Cri | facciamo i baci salati

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Che delizia i, la ricetta di Zia Cri di oggi 14 febbraio 2022. E’ una delledi San valentino da E’ sempre mezzogiorno ma isono perfetti in tante occasioni. Preparando in casa istupiremo tutti perché siamo abituati aidolci e invece questa frolla è salata e il ripieno è a base di formaggio e mortadella, una vera bontà. Come sempre ledi Zia Cri sono semplice e anche la ricetta deilo è, tutta da non perdere. Ecco come possiamo fare iche magari farciamo anche con altro, la mousse che preferiamo.ricetta Zia Cri – E’ sempre ...

In chiusura di puntata Cristina Lunardini, in arte zia Cri, ha preparato i baci salati, una golosità sfiziosa che riprende la ricetta di un dolce tanto amato. Come sempre la ricetta dei baci salati è ...