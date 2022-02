Previsioni meteo, fiocchi di San Valentino: avvio di settimana con piogge e neve poi assaggio di primavera (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nelle prossime ore la dama bianca tornerà ad ammantare i rilievi a partire dai 700 metri di quota ma da giovedì le temperature tornano ad alzarsi Leggi su repubblica (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nelle prossime ore la dama bianca tornerà ad ammantare i rilievi a partire dai 700 metri di quota ma da giovedì le temperature tornano ad alzarsi

Advertising

Agenzia_Ansa : Buongiorno da Agenzia Ansa I Queste le previsioni meteo per oggi. #ANSA - Inter : ??? | VENTO FORTE 39'- Le previsioni meteo a San Siro raccontano di forti raffiche di #Barella e @Alexis_Sanchez ??… - PerugiaToday : Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 15 e il 16 febbraio - ilpost : Le previsioni meteo per martedì 15 febbraio - pescaranews : #Meteo, le previsioni su #Pescara per questo inizio settimana -