Open | babbo Renzi all’assalto del “giglio magico” | «Bianchi | Bonifazi e Boschi? Una banda Bassotti»

Che il 2017 fosse stato per Matteo Renzi un annus horribilis non è un mistero per nessuno. Che lo fosse diventato, oltre che per il referendum perduto e le conseguenti dimissioni da premier, anche per una lettera scrittagli dal padre Tiziano è invece una notizia. Già, perché, più che una missiva, quella di babbo Renzi è un j'accuse contro l'intero "giglio magico" del figlio. La lettera esce fuori oggi poiché allegata agli atti dell'inchiesta Open nonostante la contrarietà della difesa. Viene infatti dal fascicolo relativo alle indagini sulle aziende gestite dallo stesso Tiziano Renzi senior e sua moglie Laura Bovoli. Segue di due settimane le dimissioni dell'ex-Rottamatore da Palazzo Chigi. I rapporti tra padre e figlio sono tesi, come rivela il tono risentito di ...

