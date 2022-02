Milan | Gazidis | “Theo Hernandez talento di livello mondiale cresciuto con noi”

Advertising

TuttoMercatoWeb : Milan, Calabria: 'Abbiamo voglia di vincere. A breve parleremo con Gazidis del premio scudetto' - elliott_il : Gazidis parla del stadio, cosi Milan puo competere a pari con la Juve a tal modo di dare piu competivita a Serie A… - Livia_DiGioia : RT @FraNasato: Secondo Milannews nel corso del viaggio a Dubai Gazidis ha avuto modo di parlare direttamente con i vertici di Emirates: col… - elliott_il : @Juventina962 @mirkonicolino @jaykabal Ma avete letto la intervista prima di commentare? Gazidis mica ha detto che… - francopavoni1 : @Tiedor @ingrid_perrod @mirkonicolino Il Milan ha una proprietà specializzata nel far fruttare i soldi che investe… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Gazidis

. Dopo la fuga, ancora da chiarire, del cinese Yonghong Li , la famiglia Singer ha sfruttato l'... Che vede come fulcro centrale la figura di Ivan, amministratore delegato proveniente dall'...Commenta per primo L'amministratore delegato delIvanha rilasciato un'intervista al prestigioso magazine Forbes , nel quale ha illustrato il piano di crescita del club rossonero, che passa inevitabilmente dalla realizzazione del nuovo ...Esordisce così l'ad del Milan, Ivan Gazidis, in un'intervista concessa ai microfoni di Forbes per parlare del nuovo impianto sportivo al centro di una lunga trattativa tra il Comune di Milano e i due ...L'ad del Milan si è poi concentrato su Theo Hernandez ... che potranno sentirsi orgogliose di essere milanesi" ha concluso Gazidis.