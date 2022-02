Matthew McConaughey: "Volevo che il mio spot del Super Bowl sembrasse un promo di Interstellar 2" (Di lunedì 14 febbraio 2022) Matthew McConaughey lancia un importante messaggio in uno spot del Super Bowl concepito per sembrare il promo di un ipotetico sequel di Interstellar. Matthew McConaughey ha volutamente ingannato i fan con lo spot per la compagnia di software Salesforce facendolo sembrare un promo di Interstellar 2. La clip andata in onda poche ore fa si apre con l'attore premio Oscar che fluttua nello spazio con indosso una tuta da astronauta simile a quella indossata nel film di Christopher Nolan che si è rivelato un successo globale, incassando oltre 700 milioni di dollari. "Volevo confondere il pubblico fin dall'inizio", ha confessato Matthew ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 febbraio 2022)lancia un importante messaggio in unodelconcepito per sembrare ildi un ipotetico sequel diha volutamente ingannato i fan con loper la compagnia di software Salesforce facendolo sembrare undi2. La clip andata in onda poche ore fa si apre con l'attore premio Oscar che fluttua nello spazio con indosso una tuta da astronauta simile a quella indossata nel film di Christopher Nolan che si è rivelato un successo globale, incassando oltre 700 milioni di dollari. "confondere il pubblico fin dall'inizio", ha confessato...

