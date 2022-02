Lutto per Adriano Celentano, per lui una notizia triste. E una perdita enorme (Di lunedì 14 febbraio 2022) Era da qualche giorno ricoverato all’hospice Zaccheo dell’ospedale Santo Spirito: è morto a 85 anni Mauro Coppo, musicista. Da anni viveva anni a Borgo San Martino (Alessandria), il paese di sua moglie, Irma Tonelli, di cui era rimato vedovo anni fa e che aveva insegnato a lungo al collegio San Carlo. “Mauro Coppo faceva una vita molto ritirata – dice il sindaco Fabio Zavattaro – ma aveva avuto successo in età giovanile, quando, appassionato di musica com’era, aveva scritto varie canzoni per diversi big della musica leggera”. Mauro Coppo era musicista e autore dei testi di canzoni di successo negli anni Cinquanta e Sessanta. Per Adriano Celentano firmò “Che dritta!”, per Fred Buscaglione “Il duro e per Mina “La gente ci guarda” che però la cantante aveva lasciato al fratello Alfredo: la sua “Labbra di fuoco”, del 1959, fu anche incisa in francese da ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Era da qualche giorno ricoverato all’hospice Zaccheo dell’ospedale Santo Spirito: è morto a 85 anni Mauro Coppo, musicista. Da anni viveva anni a Borgo San Martino (Alessandria), il paese di sua moglie, Irma Tonelli, di cui era rimato vedovo anni fa e che aveva insegnato a lungo al collegio San Carlo. “Mauro Coppo faceva una vita molto ritirata – dice il sindaco Fabio Zavattaro – ma aveva avuto successo in età giovanile, quando, appassionato di musica com’era, aveva scritto varie canzoni per diversi big della musica leggera”. Mauro Coppo era musicista e autore dei testi di canzoni di successo negli anni Cinquanta e Sessanta. Perfirmò “Che dritta!”, per Fred Buscaglione “Il duro e per Mina “La gente ci guarda” che però la cantante aveva lasciato al fratello Alfredo: la sua “Labbra di fuoco”, del 1959, fu anche incisa in francese da ...

