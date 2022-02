L’infermiera colpita con calci in faccia dal no vax che rifiuta le cure

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Ancora un episodio di violenza in un nosocomio italiano. Vittima della furia di un uomo che si era recato all’Ospedale San Camillo di Roma una donna di 30 anni che, da poco più di un mese, lavora nel reparto Covid della struttura. Contro di lui è scattata una denuncia per lesioni e aggressione, mentre per la malcapitata – che stava solamente facendo il suo lavoro – una prognosi di dieci giorni per i violenti colpi ricevuti al volto dopo esser stata spinta in testa. Perché la dinamica è stata la stessa già evidenziata in altri episodi simili: un no vax chele(nonostante lo stato avanzato della sua infezione) e aggredisce un’infermiera. No Vax aggredisce infermiera dell’Ospedale San Camillo di Roma L’episodio è avvenuto venerdì pomeriggio all’interno del reparto Covid dell’Ospedale San Camillo della capitale. L’uomo era risultato positivo a ...