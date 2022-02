I camionisti canadesi del Freedom Convoy sono stati hackerati (e i dati diffusi in rete) (Di lunedì 14 febbraio 2022) I convogli che si sono visti in Canada, verso Ottawa, rischiano di non essere gli unici ad essere caratterizzati da lunghezze chilometriche. Anche la lista di dati diffusi sui camionisti e sui donatori rischia di essere lunghissima. Alcuni hacker hanno preso d’assalto la piattaforma GiveSendGo, dove gli attivisti del Freedom Convoy avevano organizzato una raccolta fondi per ricevere donazioni e poter continuare la loro protesta contro l’introduzione della vaccinazione obbligatoria per i camionisti del nord America. Avevano scelto questa piattaforma dopo che GoFoundMe aveva sospeso la raccolta fondi in seguito a una violazione delle proprie policies. LEGGI ANCHE > I numeri esagerati, diffusi anche in Italia, sui partecipanti del ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 febbraio 2022) I convogli che sivisti in Canada, verso Ottawa, rischiano di non essere gli unici ad essere caratterizzati da lunghezze chilometriche. Anche la lista disuie sui donatori rischia di essere lunghissima. Alcuni hacker hanno preso d’assalto la piattaforma GiveSendGo, dove gli attivisti delavevano organizzato una raccolta fondi per ricevere donazioni e poter continuare la loro protesta contro l’introduzione della vaccinazione obbligatoria per idel nord America. Avevano scelto questa piattaforma dopo che GoFoundMe aveva sospeso la raccolta fondi in seguito a una violazione delle proprie policies. LEGGI ANCHE > I numeri esagerati,anche in Italia, sui partecipanti del ...

