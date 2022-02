Crisi Tottenham: Conte sbotta (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’ inattesa sconfitta casalinga subita nell’ultimo turno di Premier League contro il Wolverhampton, la terza consecutiva, ha certificato la Crisi Tottenham. Gli Spurs sono infatti scivolati a -5 dal quarto posto, ultimo piazzamento utile per la partecipazione alla prossima Champions League. Il tecnico Antonio Conte, da sempre abituato a lottare per il vertice, non ha nascosto la sua insofferenza a riguardo. Crisi Tottenham: COSA HA DETTO ANTONIO Conte? Ai microfoni di beIN SPORTS, il tecnico italiano ha commentato con amarezza la prestazione della sua squadra e la situazione in cui si trova attualmente: “Comparare il Tottenham al passato non è giusto, la situazione è completamente cambiata. Io sono venuto qui a giocare con un’altra squadra e il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’ inattesa sconfitta casalinga subita nell’ultimo turno di Premier League contro il Wolverhampton, la terza consecutiva, ha certificato la. Gli Spurs sono infatti scivolati a -5 dal quarto posto, ultimo piazzamento utile per la partecipazione alla prossima Champions League. Il tecnico Antonio, da sempre abituato a lottare per il vertice, non ha nascosto la sua insofferenza a riguardo.: COSA HA DETTO ANTONIO? Ai microfoni di beIN SPORTS, il tecnico italiano ha commentato con amarezza la prestazione della sua squadra e la situazione in cui si trova attualmente: “Comparare ilal passato non è giusto, la situazione è completamente cambiata. Io sono venuto qui a giocare con un’altra squadra e il ...

