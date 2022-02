Caso Valieva, Russia: “Revoca della sospensione assolutamente giustificata” (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Date tutte le circostanze del Caso, la decisione di Revocare la sospensione provvisoria era assolutamente giustificata e rispetta pienamente i principi legali fondamentali generali di equità, buona fede e proporzionalità“. Lo ha detto il Comitato Olimpico russo durante l’udienza al Tas sul Caso della pattinatrice russa Valieva. “Continuiamo a difendere costantemente i diritti e gli interessi degli atleti russi – si legge in una nota -. Allo stesso tempo, riteniamo estremamente importante condurre un’indagine obiettiva a tutti gli effetti per stabilire tutte le circostanze della situazione relativa al test antidoping positivo dell’atleta. Auspichiamo una decisione obiettiva ed equa su questo Caso a seguito dei ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Date tutte le circostanze del, la decisione dire laprovvisoria erae rispetta pienamente i principi legali fondamentali generali di equità, buona fede e proporzionalità“. Lo ha detto il Comitato Olimpico russo durante l’udienza al Tas sulpattinatrice russa. “Continuiamo a difendere costantemente i diritti e gli interessi degli atleti russi – si legge in una nota -. Allo stesso tempo, riteniamo estremamente importante condurre un’indagine obiettiva a tutti gli effetti per stabilire tutte le circostanzesituazione relativa al test antidoping positivo dell’atleta. Auspichiamo una decisione obiettiva ed equa su questoa seguito dei ...

