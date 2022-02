Bruno Fernandes non dimentica la Sampdoria | che elogio al giovane talento!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 14 febbraio 2022)è ormai uno dei talenti più interessanti del panorama europeo, i nostalgici ricorderanno che prima di esplodere tra le fila dello Sporting Lisbona il trequartista portoghese ha avuto un trascorso in Italia.arrivò giovanissimo in Italia, trasferendosi al Novara poco prima di compiere 18 anni per poi passare prima all’Udinese e poi alla, club in cuiha vissuto momenti speciali. Legame confermato dall’cheha voluto dedicare a Wladimiro Falcone,portiere dellaautore finora di ottime prestazioni. FalconeLa ribalta di Falcone Nonostante la super prestazione di Falcone ...