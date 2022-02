Attacchi hacker in Ucraina con effetti in Italia. I consigli dell’Agenzia cyber (Di lunedì 14 febbraio 2022) I timori per Attacchi cibernetici legati alla crisi in Ucraina sono arrivati anche in Italia. Si tratta di rischi, derivanti da possibili danni a obiettivi digitali di quel Paese, ai quali sono esposte le imprese Italiane che hanno rapporti con operatori situati in territorio ucraino. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale guidata dal professor Roberto Baldoni segue “con attenzione” gli sviluppi della crisi “in allineamento con i partner europei con i quali sono attivi i meccanismi di scambio informativo”, si legge in una nota. Già da tempo, a livello nazionale, tramite il Computer Security Incident Response Team Italy, “sono state indirizzate ai soggetti maggiormente critici raccomandazioni per l’innalzamento dei livelli di attenzione a protezione delle proprie infrastrutture digitali”, continua il ... Leggi su formiche (Di lunedì 14 febbraio 2022) I timori percibernetici legati alla crisi insono arrivati anche in. Si tratta di rischi, derivanti da possibili danni a obiettivi digitali di quel Paese, ai quali sono esposte le impresene che hanno rapporti con operatori situati in territorio ucraino. L’Agenzia per lasicurezza nazionale guidata dal professor Roberto Baldoni segue “con attenzione” gli sviluppi della crisi “in allineamento con i partner europei con i quali sono attivi i meccanismi di scambio informativo”, si legge in una nota. Già da tempo, a livello nazionale, tramite il Computer Security Incident Response Team Italy, “sono state indirizzate ai soggetti maggiormente critici raccomandazioni per l’innalzamento dei livelli di attenzione a protezione delle proprie infrastrutture digitali”, continua il ...

