(Di lunedì 14 febbraio 2022) La 25esima giornata di Serie A si conclude con il posticipo del Monday Night, in scena alle 20.45o Stadiodi La: lo...

Advertising

MatteoDovellini : Crederci fino all’ultimo. Fin quando è possibile. Anche questa è la forza del gruppo. #Fiorentina… - cmdotcom : Amrabat all'89', la Fiorentina vince 2-1 a La Spezia: Italiano contestato al Picco ma a -3 dall'Europa… - Fantacalcio : #SpeziaFiorentina GOL! All'89' da fuori area #Amrabat firma l'1-2! ? #FantacalcioLIVE ? - Giac_Ciap : @Antonio16820542 Dopo 45 minuti Amrabat e Castro sembrano all'altezza - ilPentasport : Occasione Amrabat: l’esubero extralusso all’ultima chiamata. Acquistato per 20 milioni in campo ha (quasi sempre) d… -

Ultime Notizie dalla rete : Amrabat all

'andata Fiorentina vincente con un rotondo 3 - 0 sullo Spezia, con pareggio 2 - 2 nell'ultimo ... Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Martinez Quarta; Castrovilli,, Duncan; Gonzalez, ....: Thiago Motta FIORENTINA (4 - 3 - 3) : Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli,, Maleh; Nico Gonzalez, Piatek, Sottil.. Italiano. Comments commentsLa Fiorentina vince 2-1 in casa dello Spezia. A segno Piatek nel primo tempo, pareggio di Agudelo nella ripresa e gol partita di Amrabat all'89' segue aggiornamento ...SERIE A - La Fiorentina sbanca il Picco e accorcia in classifica sulla Roma: -1 con una partita in meno. Decide il gol di Amrabat all'89', dopo le reti di Piatek e Adugelo (quest'ultima nata proprio ...