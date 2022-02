Zola: “L’Inter è la favorita per lo scudetto” (Di domenica 13 febbraio 2022) Lotta scudetto, parla Gianfranco Zola Gianfranco Zola, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Per l’ex calciatore azzurro la favorita per lo scudetto resta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 13 febbraio 2022) Lotta, parla GianfrancoGianfranco, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Per l’ex calciatore azzurro laper loresta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sportli26181512 : Zola su Zaniolo: 'Potenziale campione, ma...': 'L’Inter è la mia favorita per lo scudetto, il Napoli non mollerà, m… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Zola: 'Scudetto? Inter favorita ma il Napoli non mollerà, anche Milan e Juve in corsa' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Zola: 'Scudetto? Inter favorita ma il Napoli non mollerà, anche Milan e Juve in corsa' - InterMagazine2 : L'EX - Zola: 'Scudetto? Inter favorita ma il Napoli non mollerà, anche Milan e Juve in corsa' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Zola: 'Scudetto? Inter favorita ma il Napoli non mollerà, anche Milan e Juve in corsa' -