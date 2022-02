Traffico Roma del 13-02-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoancora rallentato per incidente sulla via Aurelia all’altezza dell’incrocio con via Cardinal bofondi code per incidente anche su via di Pratolungo Casilino altezza incrocio con via Prenestina a talenti per l’intera giornata di oggi chiusa per una mostra mercato via Ugo Ojetti tra Piazza Talenti e Piazza Primoli deviazioni per le linee bus di zona manifestazione socio-culturale anche in via Stimigliano con chiusura tra via di Villa Chigi e via Montebuono anche oggi come ogni domenica pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico ricordiamo che la linea tram 3 è sostituita da bus tra Porta Maggiore e la stazione di Trastevere viaggia in regolarmente tra Porta Maggiore e Valle Giulia per dettagli su queste altre notizie potete consultare il ...