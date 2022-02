Terremoto nel Reggiano, scossa di magnitudo 3.6: paura ma nessun danno (Di domenica 13 febbraio 2022) L’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia ha registrato una scossa di Terremoto magnitudo 3.6 con epicentro a Carpineti, nel Reggiano. Il sisma ha avuto un ipocentro a 26 chilometri di profondità. La scossa, come si evince anche dai diversi commenti lasciati sui social network, è stata avvertita nella zona di Reggio Emilia e nel Modenese. Al momento non si ha notizia di danni a persone o cose. Lo scorso 9 febbraio, sempre nel Reggiano, erano state registrate diverse scosse di Terremoto, tra cui due di magnitudo 4.0 e 4.3 che avevano spaventato i cittadini della zona senza arrecare danni. Leggi su tg24.sky (Di domenica 13 febbraio 2022) L’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia ha registrato unadi3.6 con epicentro a Carpineti, nel. Il sisma ha avuto un ipocentro a 26 chilometri di profondità. La, come si evince anche dai diversi commenti lasciati sui social network, è stata avvertita nella zona di Reggio Emilia e nel Modenese. Al momento non si ha notizia di danni a persone o cose. Lo scorso 9 febbraio, sempre nel, erano state registrate diverse scosse di, tra cui due di4.0 e 4.3 che avevano spaventato i cittadini della zona senza arrecare danni.

