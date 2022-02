Tabellone Atp Buenos Aires 2022 | al via Sonego e Fognini | ritorna Del Potro

Advertising

Fprime86 : RT @federtennis: .@tommyfabbi si aggiudica un posto nel tabellone principale dell'#ATP di Doha: 7-6 6-4 a Sousa ?? #stayFIT | #tennis http… - OA_Sport : Thomas Fabbiano è nel tabellone principale del torneo ATP di Doha - sportface2016 : #ATPDoha 2022: #Fabbiano batte #Sousa in due set e approda in tabellone principale - federtennis : .@tommyfabbi si aggiudica un posto nel tabellone principale dell'#ATP di Doha: 7-6 6-4 a Sousa ?? #stayFIT |… - zazoomblog : Tabellone Atp Dallas 2022: Fritz guida il seeding Seppi unico azzurro al via - #Tabellone #Dallas #2022: #Fritz -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Atp

Parte anche il torneo di Doha Nel Qatar andrà in scena l'250 di Doha. Il canadese Denis ... ad attenderlo il georgiano Nikoloz Basilashvili, terza testa di serie delIl programma, gli orari e l'ordine di gioco di lunedì 14 febbraio per quanto riguarda l'250 di Doha 2022 . Dopo aver passato le qualificazioni, subito in campo Thomas Fabbiano, che se ......Sport - Inoltre, sono presenti anche Lorenzo Sonego (testa di serie numero 6) e Fabio Fognini. Berrettini accede automaticamente al secondo turno, così come Casper Ruud, Diego Schwartzman e Pablo ...Sia Opelka che Brooksby dovranno immediatamente fare le valigie: entrambi sono in tabellone a Delray Beach e chissà che non possano ritrovarsi di nuovo in finale per la rivincita.