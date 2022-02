Scherma, Coppa del Mondo 2021-2022: spadisti azzurri noni nella prova a squadre, finale incandescente tra Russia e Ucraina (Di domenica 13 febbraio 2022) Giornata negativa per i colori azzurri in quel di Sochi. Dopo la fantastica vittoria acciuffata ieri da Valerio Cuomo il quartetto di spadisti tricolore viene estromesso già agli ottavi nella prova a squadre che chiude la tappa russa di Coppa del Mondo. Il modesto Venezuela si impone 31-30 al primo turno e condanna l’Italia agli scontri fra perdenti, mentre i sudamericani avanzano nel torneo sino al duello contro l’Ucraina (19-34) che li relega alla sfida per il terzo posto. Dall’altra parte del tabellone Russia e Corea danno vita ad un’accesa battaglia in semifinale, la spuntano i padroni di casa sul filo di lana (41-40) ed agli asiatici non resta che consolarsi strappando il gradino più basso del podio a Ruben ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Giornata negativa per i coloriin quel di Sochi. Dopo la fantastica vittoria acciuffata ieri da Valerio Cuomo il quartetto ditricolore viene estromesso già agli ottaviche chiude la tappa russa didel. Il modesto Venezuela si impone 31-30 al primo turno e condanna l’Italia agli scontri fra perdenti, mentre i sudamericani avanzano nel torneo sino al duello contro l’(19-34) che li relega alla sfida per il terzo posto. Dall’altra parte del tabellonee Corea danno vita ad un’accesa battaglia in semi, la spuntano i padroni di casa sul filo di lana (41-40) ed agli asiatici non resta che consolarsi strappando il gradino più basso del podio a Ruben ...

Advertising

OA_Sport : Terzo posto per l'Italia nella spada a squadre femminile in Coppa del Mondo di scherma - ematr_86 : RT @Federscherma: OROOOOOOOOOO?????? VALERIO CUOMO TRIONFA A SOCHI IN COPPA DEL MONDO ?????? ???????????? #scherma #federscherma Ph. BizziTeam https:… - ematr_86 : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE – VALERIO CUOMO, SPETTACOLO E TRIONFO A SOCHI! - ematr_86 : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO SPADA FEMMINILE – ITALIA SUL TERZO GRADINO DEL PODIO NELLA GARA A SQUADRE - usatoscherma : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO SPADA FEMMINILE – ITALIA SUL TERZO GRADINO DEL PODIO NELLA GARA A SQUADRE -