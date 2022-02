**Rugby: Sei Nazioni, Italia-Inghilterra 0-33** (Di domenica 13 febbraio 2022) Roma, 13 feb. - (Adnkronos) - L'Inghilterra supera 33-0 l'Italia nel match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni di rugby e disputato allo stadio Olimpico di Roma. Si tratta del secondo ko per Lamaro e compagni in questa edizione del torneo dopo la sconfitta in trasferta per 37-10 contro la Francia domenica scorsa. Cinque le mete degli ospiti con Smith al 9', George al 19' e al 39', Daly al 44' e Sinckler al 73'. Gli azzurri torneranno in campo domenica 27 febbraio in trasferta contro l'Irlanda. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Roma, 13 feb. - (Adnkronos) - L'supera 33-0 l'nel match valido per la seconda giornata del Seidi rugby e disputato allo stadio Olimpico di Roma. Si tratta del secondo ko per Lamaro e compagni in questa edizione del torneo dopo la sconfitta in trasferta per 37-10 contro la Francia domenica scorsa. Cinque le mete degli ospiti con Smith al 9', George al 19' e al 39', Daly al 44' e Sinckler al 73'. Gli azzurri torneranno in campo domenica 27 febbraio in trasferta contro l'Irlanda.

