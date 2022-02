Piazza di spaccio in casa di una donna: doppio arresto nel napoletano (Di domenica 13 febbraio 2022) Migliaia di euro e centinaia di dosi di droga. È quanto hanno trovato i carabinieri di Castello di Cisterna durante un blitz anti droga avvenuto a Cardito. Blitz anti droga a Cardito I carabinieri durante le operazioni di controllo hanno notato un uomo uscire dall’abitazione di una donna. Quando lo hanno perquisito, gli hanno trovato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 13 febbraio 2022) Migliaia di euro e centinaia di dosi di droga. È quanto hanno trovato i carabinieri di Castello di Cisterna durante un blitz anti droga avvenuto a Cardito. Blitz anti droga a Cardito I carabinieri durante le operazioni di controllo hanno notato un uomo uscire dall’abitazione di una. Quando lo hanno perquisito, gli hanno trovato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

giusepp16354054 : La gola che raschia, mi reggo in piedi appoggiato a una Panda Come sempre mando tutto a monte, c'è una piazza di sp… - quotidiacanarie : #statodipolizia ormai non si può neanche più trovarsi in piazza, se la #polizia avesse utilizzato la stessa determ… - RogerDubois1986 : 167 Gang - Piazza Di Spaccio (Official Video) ft. Simba La Rue - cronachecampane : Smantellata piazza di spaccio casalinga al rione Traiano: 2 arresti #UltimeNotizie - dolores20943592 : RT @ilbomba_: @ghingongo @gianluca826 Ho capito bene? i tuoi amici sono morti nel 2020 e adesso si sono vaccinati?? Scusa che piazza di spac… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza spaccio Lega ieri in piazza contro il degrado di Piazza Portela: "Dodici anni di richieste inascoltate" ... nella zona di Piazza della Portela si sono verificati due episodi di violenza, con le ... "La situazione grave, che anche questa volta ha preso origine da discussioni legate allo spaccio di droga, sta ...

Roma, così i figli dei boss si sono presi le nuove piazze di spaccio ROMA - A Villalba, un quartiere tra Roma e Guidonia, lo chiamavano il fortino del calabrese: una vera, seppur piccola, piazza di spaccio nascosta in un appartamento protetto da telecamere e circondato da stradine a senso unico alternato con 'cavalli' e vedette piazzate agli angoli. Gli acquirenti arrivavano a tutte le ...

Roma, lo spaccio dopo Diabolik. Il nuovo “sistema” dei clan ilmessaggero.it Monza, bottigliate a Brumotti: fugge dalla comunità, preso Ma dopo la fuga dalla comunità il 23enne è tornato in città e ha ripreso a frequentare le piazze di spaccio in centro. Ed è lì che una pattuglia della squadra mobile lo ha scoperto e bloccato.

Rapine violente a Firenze, piano di Nardella in sei punti visto che negli ultimi tempi sono aumentate le presenze di extracomunitari dediti allo spaccio e spesso impegnati in risse. Soprattutto le scale di piazza Stazione, proprio di fronte alla ex ...

... nella zona didella Portela si sono verificati due episodi di violenza, con le ... "La situazione grave, che anche questa volta ha preso origine da discussioni legate allodi droga, sta ...ROMA - A Villalba, un quartiere tra Roma e Guidonia, lo chiamavano il fortino del calabrese: una vera, seppur piccola,dinascosta in un appartamento protetto da telecamere e circondato da stradine a senso unico alternato con 'cavalli' e vedette piazzate agli angoli. Gli acquirenti arrivavano a tutte le ...Ma dopo la fuga dalla comunità il 23enne è tornato in città e ha ripreso a frequentare le piazze di spaccio in centro. Ed è lì che una pattuglia della squadra mobile lo ha scoperto e bloccato.visto che negli ultimi tempi sono aumentate le presenze di extracomunitari dediti allo spaccio e spesso impegnati in risse. Soprattutto le scale di piazza Stazione, proprio di fronte alla ex ...