LIVE Clasica de Almeria 2022 in DIRETTA: due uomini davanti, gruppo a un minuto (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.02 Poco più di un minuto adesso il ritardo del gruppo che è pancia a terra per recuperare terreno. 17.00 Primo passaggio sotto il traguardo per Postlberger e Azparren. 16.57 Si entra negli ultimi 30 chilometri!! 16.54 Corridori che stanno arrivando a Roquetas del Mar: fra poco ci sarà il traguardo volante all’ingresso del circuito finale. 16.52 Continua a guadagnare il gruppo: 1’30” di ritardo nei confronti della coppia al comando. 16.49 Anche la Israel Premier Tech nelle prime posizioni per Giacomo Nizzolo, il favorito di oggi. 16.47 Meno di 40 chilometri all’arrivo! Vantaggio di poco superiore ai due minuti per la coppia di attaccanti 16.44 Rimangono davanti solo Postlberger e Azparren: insegue il belga De Wilde. 16.41 Arrivano anche gli ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02 Poco più di unadesso il ritardo delche è pancia a terra per recuperare terreno. 17.00 Primo passaggio sotto il traguardo per Postlberger e Azparren. 16.57 Si entra negli ultimi 30 chilometri!! 16.54 Corridori che stanno arrivando a Roquetas del Mar: fra poco ci sarà il traguardo volante all’ingresso del circuito finale. 16.52 Continua a guadagnare il: 1’30” di ritardo nei confronti della coppia al comando. 16.49 Anche la Israel Premier Tech nelle prime posizioni per Giacomo Nizzolo, il favorito di oggi. 16.47 Meno di 40 chilometri all’arrivo! Vantaggio di poco superiore ai due minuti per la coppia di attaccanti 16.44 Rimangonosolo Postlberger e Azparren: insegue il belga De Wilde. 16.41 Arrivano anche gli ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Clasica de Almeria 2022 in DIRETTA: tre uomini all’attacco gruppo a quattro minuti - #Clasica #Almeria… - zazoomblog : LIVE Clasica Almeria 2022 in DIRETTA: Nizzolo per il bis occhio a Kristoff e Trentin - #Clasica #Almeria #DIRETTA:… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Clasica LIVE Clasica de Almeria 2022 in DIRETTA: due uomini davanti, gruppo a un minuto OA Sport LIVE Clasica de Almeria 2022 in DIRETTA: Nizzolo per il bis, occhio a Kristoff e Trentin Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Clasica de Almeria 2022, corsa di un giorno spagnola giunta alla 35° edizione. Si parte da El Ejido e si arriva a Roquetas de Mar: 188 ...

Ciclismo, dove vedere la Clasica de Almeria: streaming e diretta TV in chiaro? Domenica 13 Febbraio si scalda l’Andalusia ciclistica con l’edizione 2022 della Clasica de Almeria. Prima di scoprire dove vedere la corsa spagnola in streaming e diretta TV un breve focus ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Clasica de Almeria 2022, corsa di un giorno spagnola giunta alla 35° edizione. Si parte da El Ejido e si arriva a Roquetas de Mar: 188 ...Domenica 13 Febbraio si scalda l’Andalusia ciclistica con l’edizione 2022 della Clasica de Almeria. Prima di scoprire dove vedere la corsa spagnola in streaming e diretta TV un breve focus ...