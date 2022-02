Libero: mai l’inter era stata messa sotto così come nel primo tempo a Napoli (Di domenica 13 febbraio 2022) A Napoli l’inter se l’è vista brutta. Questa, in soldoni, l’analisi di Libero a firma Claudio Savelli. Alla fine di un primo letteralmente dominato dal Napoli, passa al vaglio della corsa scudetto la maturità dell’inter. Il minimo svantaggio per i nerazzurri è la sola cosa salvabile e, per fortuna di Inzaghi (in tribuna, e forse un po’ si vede), è anche la più importante. Per il resto, al Maradona va in scena la peggiore Inter di stagione contro uno dei migliori Napoli d’annata. Mai in stagione l’inter era stata messa sotto in questo modo, mai aveva affrontato un primo tempo di simile sofferenza, la reazione era un’incognita. E da questa reazione passa lo scudetto. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 febbraio 2022) Ase l’è vista brutta. Questa, in soldoni, l’analisi dia firma Claudio Savelli. Alla fine di unletteralmente dominato dal, passa al vaglio della corsa scudetto la maturità del. Il minimo svantaggio per i nerazzurri è la sola cosa salvabile e, per fortuna di Inzaghi (in tribuna, e forse un po’ si vede), è anche la più importante. Per il resto, al Maradona va in scena la peggiore Inter di stagione contro uno dei migliorid’annata. Mai in stagioneerain questo modo, mai aveva affrontato undi simile sofferenza, la reazione era un’incognita. E da questa reazione passa lo scudetto. ...

