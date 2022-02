Inter, l'Atletico vuole Inzaghi (Di domenica 13 febbraio 2022) In casa Atletico Madrid potrebbe presto concludersi l'era Simeone. In casa Colchoneros, infatti, sono in ballo da tempo ipotesi sull'addio... Leggi su calciomercato (Di domenica 13 febbraio 2022) In casaMadrid potrebbe presto concludersi l'era Simeone. In casa Colchoneros, infatti, sono in ballo da tempo ipotesi sull'addio...

Advertising

sportli26181512 : Inter, l'Atletico vuole Inzaghi: In casa Atletico Madrid potrebbe presto concludersi l'era Simeone. In casa Colchon… - Julio080277 : @FrancescaCphoto @Daniele_s9 @Leo_Andreini Stai ancora a pensà a Sanremo... Comunque era fuorigioco dopo il tocco d… - mrnricho : L'Atletico Madrid è una squadra assurda. È l'Inter della Spagna a livello di pazzia. - manini_giacomo : L'#Inter aveva un mismatch fisico-atletico evidente in #Dumfries vs #MarioRui e l'ha sfruttato, ma #Barella troppe… - GIANLUIGI771 : @scottotweet Inter sul piano atletico nettamente superiore ....assolutamente -