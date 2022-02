Federica Calemme a L’Isola dei Famosi o Temptation Island con Gianmaria? Lei fa chiarezza (Di domenica 13 febbraio 2022) A parte la sua storia d’amore con Gianmaria Antinolfi, Federica Calemme non è riuscita a creare dinamiche al GF Vip ed è stata senza ombra di dubbio la comodina di questa edizione. Il mese scorso la modella napoletana si era anche lamentata di come Alfonso Signorini qualche volta nemmeno l’avesse salutata in puntata. In un’intervista concessa a Superguida Tv l’ex gieffina ha fatto un mea culpa. “Sì è vero, avevo fatto notare a Gianmaria come Alfonso Signorini non mi avesse dato molto spazio. Se mi sono sentita esclusa? Non mi sono sentita esclusa ma penso di non essere riuscita io a farmi capire. Poche persone mi hanno capito e si contano sulle dita di una mano. Mi riferisco a Jessica, a Sophie e a Gianmaria. Sono stati più loro a venirmi incontro che io. La colpa è stata più la mia che degli ... Leggi su biccy (Di domenica 13 febbraio 2022) A parte la sua storia d’amore conAntinolfi,non è riuscita a creare dinamiche al GF Vip ed è stata senza ombra di dubbio la comodina di questa edizione. Il mese scorso la modella napoletana si era anche lamentata di come Alfonso Signorini qualche volta nemmeno l’avesse salutata in puntata. In un’intervista concessa a Superguida Tv l’ex gieffina ha fatto un mea culpa. “Sì è vero, avevo fatto notare acome Alfonso Signorini non mi avesse dato molto spazio. Se mi sono sentita esclusa? Non mi sono sentita esclusa ma penso di non essere riuscita io a farmi capire. Poche persone mi hanno capito e si contano sulle dita di una mano. Mi riferisco a Jessica, a Sophie e a. Sono stati più loro a venirmi incontro che io. La colpa è stata più la mia che degli ...

Ultime Notizie dalla rete : Federica Calemme Intervista a Gianmaria Antinolfi: 'Grazie a Federica oggi mi sento sereno' E' stato definito un latin lover all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Gianmaria Antinolfi ha saputo conquistare con il suo fascino prima Sophie Codegoni e poi Federica Calemme . In molti avrebbero voluto che continuasse il suo percorso ma Gianmaria ha dovuto dire addio al reality per motivi di lavoro. Gianmaria ha voluto fare questo percorso per lavorare su ...

Intervista a Federica Calemme: 'Gianmaria ha saputo comprendermi' E' stata definita la Pochaontas del 'Grande Fratello Vip' . Federica Calemme ha varcato la porta rossa in punta di piedi facendo breccia nel cuore di Gianmaria Antinolfi . All'inizio, Federica non sembrava convinta di questo rapporto e aveva messo le distanze. ...

Federica Calemme, chi è, dove e quando è nata, altezza, il Gf Vip, vita privata, compagno, l'attentato Blitz quotidiano Gianmaria Antinolfi su Federica Calemme/ 'La cosa più bella che mi potesse capitare' Il più grande regalo che mi ha fatto il GF VIP è Federica .... Qualche giorno fa la coppia è stata fotografata per le vie di Milano a fare shopping: 'Cosa le ho regalato per ...

Federica Calemme sbugiarda Alex Belli: "Nessuna foto, ho le chat" La modella ora ha negato di averlo mai incontrato prima del GF Vip: “Se sono mai stata la musa di Alex Belli? Federica Calemme è fuori dal GF Vip 6 da settimane. Federica Calemme sbugiarda Alex Belli.

