Doc | Gaetano Bruno anticipa il futuro della relazione con Carolina di Valenti

(Di domenica 13 febbraio 2022) Il chirurgodi Doc 2racconta in un'intervista come si svilupperà ladel suo personaggio con, la figlia di Doc.

Le anticipazioni sulla serie tv Doc-Nelle tue mani 2 svelate dall'attore Gaetano Bruno Settimana dopo settimana la seconda stagione di Doc-Nelle Tue Mani sta ottenendo un successo sempre più vasto. "Il rapporto tra me e Luca è stato purtroppo soltanto sul set – dice Gaetano Bruno-. Leggi anche –> Doc – Nelle tue mani, Matilde Gioli rivela tutto: pubblico sconvolto per la novità.