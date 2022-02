De Ligt: «L’ho presa col costato, non col braccio. A Malinovskyi ho detto…» (Di lunedì 14 febbraio 2022) . Le parole del difensore della Juventus Matthijs De Ligt ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Atalanta-Juve. MURO – «Faccio il mio lavoro che è quello di difendere la porta». TIRO BOGA – «Mi ha colpito al costato, non L’ho toccata con il braccio. Ero tranquillo, ho sentito dove mi ha colpito e sono andato avanti a giocare». VLAHOVIC – «Penso che il suo arrivo sia stato molto importante, non solo per le caratteristiche ma anche perchè ora Dybala ha più libertà per giocare, per fare gli uno-due e le sponde. Lui segna tanto ma per il gioco che abbiamo ci dà una grande mano ed è la cosa più importante». GOL Malinovskyi – «GlieL’ho detto “come è possibile che tiri da 30 metri e fai gol?”. Sono rimasto deluso per il fallo fatto, volevo prendere palla e alla fine ho preso ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) . Le parole del difensore della Juventus Matthijs Deha parlato ai microfoni di Dazn dopo Atalanta-Juve. MURO – «Faccio il mio lavoro che è quello di difendere la porta». TIRO BOGA – «Mi ha colpito al, nontoccata con il. Ero tranquillo, ho sentito dove mi ha colpito e sono andato avanti a giocare». VLAHOVIC – «Penso che il suo arrivo sia stato molto importante, non solo per le caratteristiche ma anche perchè ora Dybala ha più libertà per giocare, per fare gli uno-due e le sponde. Lui segna tanto ma per il gioco che abbiamo ci dà una grande mano ed è la cosa più importante». GOL– «Gliedetto “come è possibile che tiri da 30 metri e fai gol?”. Sono rimasto deluso per il fallo fatto, volevo prendere palla e alla fine ho preso ...

