Cutrone e l’insulto a Cragno | arriva il chiarimento tra i due

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ha sollevato le polemiche lo spiacevole episodio di oggi avvenuto durante il match tra Empoli e Cagliari e che ha visto protagonisti l’attaccante Patricke il portiere Alessio. Come mostrato dalle telecamere, il giocatore del club toscano ha rivolto un’espressione infelice all’avversario poco dopo aver raggiunto la panchina in seguito alla sostituzione del tecnico Andreazzoli., Empoli, Serie A PACE FATTA? “C***o di balbuziente di m***a!” sono state, infatti, le parole urlate dal giocatore all’estremo difensore rossoblu, e che hanno giustamente fatto indignare il web. Tuttavia, stando alle ultime notizie apprese dal sito Fantamaster, pare che tra i due sia tornato il sereno:, dispiaciuto per l’accaduto, avrebbe chiamatoper scusarsi, che da parte sua ...