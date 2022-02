Calcio: Mourinho, 'uscite bugie sulla mia Roma, gruppo unito e imbattibile per empatia' (Di domenica 13 febbraio 2022) Reggio Emilia, 13 feb. -(Adnkronos) - "Solo una notizia posso non negare (si riferisce alle parole sulla Serie C, ndr), tutte le altre sono una bugia, è giornalismo di quinta classe e senza etica. Senza l'essenza di voler dire la verità. Se c'è una qualità in cui questo gruppo è imbattibile è nell'amicizia, nell'empatia". Lo dice l'allenatore della Roma José Mourinho ai microfoni di Dazn dopo il pareggio per 2-2 contro il Sassuolo. "Possiamo essere scarsi, sia io che i giocatori, ma non si può dire che non siamo un gruppo unito -aggiunge il tecnico portoghese-. Nessuno da questo punto di vista fa danni nello spogliatoio. Possiamo avere i nostri limiti, come sull'azione del secondo gol, che ci farà venire gli incubi. Ma siamo un gruppo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Reggio Emilia, 13 feb. -(Adnkronos) - "Solo una notizia posso non negare (si riferisce alle paroleSerie C, ndr), tutte le altre sono una bugia, è giornalismo di quinta classe e senza etica. Senza l'essenza di voler dire la verità. Se c'è una qualità in cui questoè nell'amicizia, nell'". Lo dice l'allenatore dellaJoséai microfoni di Dazn dopo il pareggio per 2-2 contro il Sassuolo. "Possiamo essere scarsi, sia io che i giocatori, ma non si può dire che non siamo un-aggiunge il tecnico portoghese-. Nessuno da questo punto di vista fa danni nello spogliatoio. Possiamo avere i nostri limiti, come sull'azione del secondo gol, che ci farà venire gli incubi. Ma siamo un...

