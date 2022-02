Ultime Notizie Roma del 12-02-2022 ore 10:10 (Di sabato 12 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio cresce ancora la tensione sull’ucraina la CIA teme che possa esserci un attacco della Russia la prossima settimana Oggi su iniziativa degli Stati Uniti è previsto un colloquio telefonico tra il presidente americano giù quello Russo Vladimir Putin inoltre il segretario di stato americano antonin grenchen annunciato che stai per oggi avrà un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri Russo serghei lavrov continuiamo a vedere segnali molto preoccupanti di un’escalation della blinken che ieri ha assicurato che l’Ucraina sostegno ho deciso negli Stati Uniti di fronte alla minaccia Rossa sempre più acuta nelle scorse ore c’è stato anche un colloquio tre capi di Stato Maggiore di Stati Uniti e Russia Martini lei e Valery gerasimov voltiamo pagina parliamo del ... Leggi su romadailynews (Di sabato 12 febbraio 2022)dailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio cresce ancora la tensione sull’ucraina la CIA teme che possa esserci un attacco della Russia la prossima settimana Oggi su iniziativa degli Stati Uniti è previsto un colloquio telefonico tra il presidente americano giù quello Russo Vladimir Putin inoltre il segretario di stato americano antonin grenchen annunciato che stai per oggi avrà un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri Russo serghei lavrov continuiamo a vedere segnali molto preoccupanti di un’escalation della blinken che ieri ha assicurato che l’Ucraina sostegno ho deciso negli Stati Uniti di fronte alla minaccia Rossa sempre più acuta nelle scorse ore c’è stato anche un colloquio tre capi di Stato Maggiore di Stati Uniti e Russia Martini lei e Valery gerasimov voltiamo pagina parliamo del ...

