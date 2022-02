Traffico Roma del 12-02-2022 ore 17:30 (Di sabato 12 febbraio 2022) Luceverde Roma mai trovati dalla redazione nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare nessun’altra autostrade se si escludono le cose registrate sul tratto Urbano della Roma L’Aquila da Portonaccio la tangenziale est e qualche problema nella zona del Foro Italico l’olimpico è terminata da poco più di 20 minuti Lazio Bologna Ci sono rallentamenti sul lungotevere in alcune arterie del della Vittoria e quindi lungo la tangenziale in direzione di San Giovanni difficoltà in viale del Muro Torto devono incidente provoca code tra Porta Pinciana piazzale Flaminio In quest’ultima direzione al centro per Traffico intenso code sul lungotevere tra ponte Palatino e ponte Garibaldi Ponte Vittorio e Ponte Cavour restano di Sanji sulla Casilina penalizzata da un incidente avvenuto alla Borgata Finocchio ci troviamo quindi nell’estrema periferia est ... Leggi su romadailynews (Di sabato 12 febbraio 2022) Luceverdemai trovati dalla redazione nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare nessun’altra autostrade se si escludono le cose registrate sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Portonaccio la tangenziale est e qualche problema nella zona del Foro Italico l’olimpico è terminata da poco più di 20 minuti Lazio Bologna Ci sono rallentamenti sul lungotevere in alcune arterie del della Vittoria e quindi lungo la tangenziale in direzione di San Giovanni difficoltà in viale del Muro Torto devono incidente provoca code tra Porta Pinciana piazzale Flaminio In quest’ultima direzione al centro perintenso code sul lungotevere tra ponte Palatino e ponte Garibaldi Ponte Vittorio e Ponte Cavour restano di Sanji sulla Casilina penalizzata da un incidente avvenuto alla Borgata Finocchio ci troviamo quindi nell’estrema periferia est ...

