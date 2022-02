Snowboardcross | Visintin-Moioli argento nella gara mista Jacobellis fa doppietta | quarti Sommariva-Carpano

Leggi su oasport

(Di sabato 12 febbraio 2022) Unainedita che si è rivelata in una festa per i colori azzurri. Per come si erano messe le cose ad un certo punto l’opportunità di una doppia medaglia e del titolo è stata ghiottissima, alla fine in ogni caso arriva il podio per l’Italiaa coppiedello. Gli attesissimi Omare Michelasi tingono dial termine di unacorsa nel migliore dei modi, al massimo delle loro potenzialità. Per l’altoatesino è la seconda medaglia ai Giochi di Pechino, a conferma di uno stato di forma eccezionale, mentre per la portabandiera azzurra c’è il pronto riscatto dopo la delusione cocente dell’individuale. Prova incertissima resa ancor più imprevedibile dalle condizioni meteo, con la pista ...