Snowboardcross, Michela Moioli e Omar Visintin d’argento sul podio olimpico! La premiazione – VIDEO (Di sabato 12 febbraio 2022) E anche oggi una medaglia è arrivata per l’Italia in queste Olimpiadi Invernali a Pechino (Cina). E’ stata la specialità dello Snowboardcross a rimpinguare il medagliere del Bel Paese che ha raggiunto quota 11 medaglie: 2 ori, 5 argenti e 4 bronzi. Un argento dal sapor di rivincita quello ottenuto da Michela Moioli, protagonista in coppia con Omar Visintin (già bronzo nella prova individuale) della gara a squadre miste. Nella Big Final i due azzurri si sono dovuti arrendere solo all’accoppiata americana Lindsey Jacobellis/Nick Baumgartner, mentre il Canada ha ottenuto il bronzo con Meryeta Odine/Eliot Grondin. Quarta l’altra coppia nostra formata da Caterina Carpano e Lorenzo Sommariva. Pechino 2022, Giovanni Malagò: “Superato il numero di medaglie di PyeongChang, una rivincita per ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) E anche oggi una medaglia è arrivata per l’Italia in queste Olimpiadi Invernali a Pechino (Cina). E’ stata la specialità delloa rimpinguare il medagliere del Bel Paese che ha raggiunto quota 11 medaglie: 2 ori, 5 argenti e 4 bronzi. Un argento dal sapor di rivincita quello ottenuto da, protagonista in coppia con(già bronzo nella prova individuale) della gara a squadre miste. Nella Big Final i due azzurri si sono dovuti arrendere solo all’accoppiata americana Lindsey Jacobellis/Nick Baumgartner, mentre il Canada ha ottenuto il bronzo con Meryeta Odine/Eliot Grondin. Quarta l’altra coppia nostra formata da Caterina Carpano e Lorenzo Sommariva. Pechino 2022, Giovanni Malagò: “Superato il numero di medaglie di PyeongChang, una rivincita per ...

Advertising

Coninews : MICHI & OMAR! ???????? A #Beijing2022 Michela #Moioli e Omar #Visintin sono ARGENTOOOOO nel Mixed Team di snowboardcro… - Coninews : All'esordio a cinque cerchi la prova a squadre miste di snowboardcross regala subito una gioia d'argento ?? all'… - giomalago : Coppia d'argento!Arriva dalla gara a squadre miste #Snowboardcross l'11ª medaglia a #Beijing2022,grazie alla portab… - AngelaRinaldo4 : RT @Coninews: ?? Inno alla gioia ?? Tutti in piedi per Michela #Moioli e Omar #Visintin, la coppia d’argento dello snowboardcross italiano!… - FCatarella13 : RT @Coninews: ?? Inno alla gioia ?? Tutti in piedi per Michela #Moioli e Omar #Visintin, la coppia d’argento dello snowboardcross italiano!… -