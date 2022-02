Rissa Porto-Sporting Lisbona | stampa | “Match tossico”

(Di sabato 12 febbraio 2022) Maxial termine deldi ieri sera del campionatoghese tra(2-2), che ha portato all’espulsione di quattro giocatori (Pepe, Marchesin, Palhinha e Tabata). In precedenza, durante la partita, era stato espulso anche Coates. Laha subito commentato l’episodio; così oggi il quotidiano sportivo ‘A Bola’ titola in prima pagina “” inserendo nella O di questa parola il disegno di una maschera antigas, e chiede l’apertura di un’indagine sull’accaduto, mentre il titolo dell’altro giornale ‘Record’ è “Vergogna”. In prima pagina viene anche sottolineato che “il finale del ‘Clasico’ è stato caratterizzato da aggressioni, espulsioni e sputi. Matheus Reis (difensore dellondr) è stato ...

Advertising

RaiSport : #PortoSporting ad alta tensione, il 'Clasico' finisce in rissa, cinque espulsi - teo_acm : RT @sportface2016: Rissa #PortoSporting , stampa: 'Match tossico' - sportface2016 : Rissa #PortoSporting , stampa: 'Match tossico' - glooit : Porto-Sporting che rissa; stampa, 'match tossico' leggi su Gloo - CORNERNEWS24 : #Calcio - Porto-Sporting che rissa; stampa, 'match tossico' Botte da far west ed espulsioni dopo il pareggio di ieri sera -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa Porto

E' finito con unada far west il big match di ieri sera del campionato portoghese trae Sporting Lisbona. Il risultato finale è stato di 2 - 2, risultato che consente ai prossimi rivali della Lazio in ...E' finito con unada far west il big match di ieri sera del campionato portoghese trae Sporting Lisbona. Il risultato finale è stato di 2 - 2, risultato che consente ai prossimi rivali della Lazio in ...Maxi rissa al termine del match di ieri sera del campionato portoghese tra Porto e Sporting Lisbona (2-2), che ha portato all’espulsione di quattro giocatori (Pepe, Marchesin, Palhinha e Tabata). In ...E' finito con una rissa da far west il big match di ieri sera del campionato portoghese tra Porto e Sporting Lisbona. Il risultato finale è stato di 2-2, risultato che consente ai prossimi rivali ...