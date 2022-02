Parigi: tafferugli con i no vax sugli Champs - Elysées (Di sabato 12 febbraio 2022) Intervento in corso delle forze dell'ordine sugli Champs - Elysées, a Parigi, per disperdere i manifestanti dei "convogli della libertà" che sono riusciti ad arrivare fino al centro di Parigi ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 12 febbraio 2022) Intervento in corso delle forze dell'ordine, a, per disperdere i manifestanti dei "convogli della libertà" che sono riusciti ad arrivare fino al centro di...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Parigi tafferugli con i no vax sugli Champs-Elysées. Cinque fermi nei controlli al 'convoglio della libertà'. Seq… - OVenini : RT @MediasetTgcom24: Parigi, tafferugli tra polizia e No vax sugli Champs-Elysees #parigi #convoglidellalibertà - PeppeAmicarelli : RT @Agenzia_Ansa: A Parigi tafferugli con i no vax sugli Champs-Elysées. Cinque fermi nei controlli al 'convoglio della libertà'. Sequestra… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: A Parigi tafferugli con i no vax sugli Champs-Elysées. Cinque fermi nei controlli al 'convoglio della libertà'. Sequestra… - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: A Parigi tafferugli con i no vax sugli Champs-Elysées. Cinque fermi nei controlli al 'convoglio della libertà'. Sequestra… -