Omicron? Bassetti a valanga sulla collega: "La gente è a pezzi, parlare di meno" (Di sabato 12 febbraio 2022) "parlare meno e con voce univoca". Matteo Bassetti tira le orecchie agli esperti italiani e internazionali sul Covid e la variante Omicron. "Questo virus è qui per rimanere e lo sappiamo bene. Significa che farà 100mila morti l'anno? Non credo. Grazie soprattutto ai vaccini", spiega all'agenzia Agi l'infettivologo direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Bassetti commenta le parole di Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per le malattie Ecdc che su Rai Radio1 aveva affermato: "La pandemia non è finita, è probabile che Omicron non sia l'ultima variante". "Io credo che stiamo confondendo la gente - prosegue Bassetti -. Alcuni argomenti, tipici del mondo epidemiologico e medico, dovrebbero ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) "e con voce univoca". Matteotira le orecchie agli esperti italiani e internazionali sul Covid e la variante. "Questo virus è qui per rimanere e lo sappiamo bene. Significa che farà 100mila morti l'anno? Non credo. Grazie soprattutto ai vaccini", spiega all'agenzia Agi l'infettivologo direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.commenta le parole di Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per le malattie Ecdc che su Rai Radio1 aveva affermato: "La pandemia non è finita, è probabile chenon sia l'ultima variante". "Io credo che stiamo confondendo la- prosegue-. Alcuni argomenti, tipici del mondo epidemiologico e medico, dovrebbero ...

