LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Brad Binder in testa, dietro di lui Quartararo e Rins; quarto Bastianini (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.33 Ne approfittiamo per riepilogare i migliori 10 tempi al momento: 1 33 B. Binder 1:31.814 2 20 F. Quartararo +0.006 3 42 A. Rins +0.070 4 23 E. Bastianini +0.073 5 41 A. ESPARGARO +0.092 6 89 J. MARTIN +0.266 7 12 M. VIÑALES +0.300 8 5 J. ZARCO +0.413 9 44 P. ESPARGARO +0.417 10 30 T. NAKAGAMI +0.486 06.27 I piloti potrebbero approfittarne per Testare la propria moto in condizioni di pioggia, ma tutto dipende dall’intensità di quest’ultima. 06.24 Le stesse immagini presentano un clima di certo non ideale per scendere in pista. 06.21 Pioggia in arrivo, tutti i piloti ai box. 06.18 Il meteo non promette bene… Se acerca ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.33 Ne approfittiamo per riepilogare i migliori 10 tempi al momento: 1 33 B.1:31.814 2 20 F.+0.006 3 42 A.+0.070 4 23 E.+0.073 5 41 A. ESPARGARO +0.092 6 89 J. MARTIN +0.266 7 12 M. VIÑALES +0.300 8 5 J. ZARCO +0.413 9 44 P. ESPARGARO +0.417 10 30 T. NAKAGAMI +0.486 06.27 I piloti potrebbero approfittarne perare la propria moto in condizioni di pioggia, ma tutto dipende dall’intensità di quest’ultima. 06.24 Le stesse immagini presentano un clima di certo non ideale per scendere in pista. 06.21 Pioggia in arrivo, tutti i piloti ai box. 06.18 Il meteo non promette bene… Se acerca ...

