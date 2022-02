LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Brad Binder comanda davanti a Quartararo, quarto Bastianini (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.59 Rientra in pit Alex Rins. 04.56 In pista anche Franco Morbidelli mentre è tornato in pit Francesco Bagnaia, il ducatista è attualmente diciottesimo con l’1’32?753 fatto segnare al ventinovesimo dei suoi quarantuno giri sin qui completati. 04.53 Torna in pista anche Alex Marquez, attualmente quattordicesimo a 105 millesimi dal fratello Marc e a 0.705 dal leader Brad Binder. 04.50 Rientrano in pista Fabio Quartararo e Alex Rins per un nuovo stint. 04.47 Per quanto riguarda gli italiani oltre a Enea Bastianini quarto ci sono Luca Marini undicesimo, Franco Morbidelli diciassettesimo, Francesco Bagnaia diciottesimo, Andrea Dovizioso ventesimo, poi Marco Bezzecchi ventiduesimo e Fabio Di Giannantonio ventitreesimo. 04.44 ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.59 Rientra in pit Alex Rins. 04.56 In pista anche Franco Morbidelli mentre è tornato in pit Francesco Bagnaia, il ducatista è attualmente diciottesimo con l’1’32?753 fatto segnare al ventinovesimo dei suoi quarantuno giri sin qui completati. 04.53 Torna in pista anche Alex Marquez, attualmente quattordicesimo a 105 millesimi dal fratello Marc e a 0.705 dal leader. 04.50 Rientrano in pista Fabioe Alex Rins per un nuovo stint. 04.47 Per quanto riguarda gli italiani oltre a Eneaci sono Luca Marini undicesimo, Franco Morbidelli diciassettesimo, Francesco Bagnaia diciottesimo, Andrea Dovizioso ventesimo, poi Marco Bezzecchi ventiduesimo e Fabio Di Giannantonio ventitreesimo. 04.44 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Brad Binder al comando davanti a Quartararo e Rins quarto Enea Bastiani… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Brad Binder in testa davanti a Fabio Quartararo sesto Luca Marini -… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Rins al comando davanti a Zarco e Marini ottavo Bagnaia - #MotoGP… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: poca attività in pista Rins firma il miglior tempo - #MotoGP… - lovstinyoureyes : F1 o MotoGP? — Come ho già detto 4589754 volte MotoGP >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> F1 -