LIVE Biathlon, 10 km Sprint Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Johannes Boe domina, argento Fillon Maillet (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA GARA 11.04 5/5 in piedi per Thomas Bormolini, 9/10 in totale. Dopo due poligoni è 19° a 1'08": potrebbe finire in top30. 11.03 Al momento Dominik Windisch è 27° all'arrivo a 1'51" con 2 errori. 11.00 Brutta gara per il giovane Giacomel, che chiude con 6/10 al poligono. 10.58 Lukas Hofer taglia il traguardo 14° a 1'19" con il 90%. Senza errori sarebbe giunto nella top7, ma non sul podio. 10.56 La classifica all'arrivo, ormai in ghiaccio: Johannes Boe (Norvegia) (1) Fillon Maillet (Francia) (1) +25?5 Tarjei Boe (Norvegia) (1) +38?9 Tsvetkov (Russia) (0) +40?6 Samuelsson (Svezia) (1) +52?0 Ponsiluoma (Svezia) (2) +53?7 Laegreid (Norvegia) (2) +1'02?3 Doll (Norvegia) (1) +1'05?0 Jacquelin (Francia) (2) +1'05?9 Smolski (Bielorussia) ...

