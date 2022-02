La vera tragedia è aver capito che non si è saputo vivere (Di sabato 12 febbraio 2022) E’ incredibile come un racconto pubblicato nel 1903, dopo ben centodiciannove anni, due guerre mondiali, tante battaglie e tante conquiste, sia ancora qui, vivo vegeto e attualissimo, a chiederci il conto dei nostri fallimenti, quelli che non moriranno neanche quando saremo polvere. Perché il Nulla che ci portiamo dentro non è una storia di adesso, è faccenda antica, che nei secoli ci è esplosa in mano come una bomba, ma architettata da noi stessi. Di tutte le prigioni che ho abitato, scrisse Penna, avevo la chiave, e noi ce l’abbiamo, ma di proposito l’andiamo perdendo. Questo, per prepararvi alla lettura di un piccolo capolavoro – scomodiamo un termine fastidioso, ma è il caso – che torna in libreria grazie al Saggiatore in un’edizione tutta sua, luminosissima: il racconto lungo di Henry James, La bestia nella giungla, il quale dobbiamo essere pronti ad accettare come una Bibbia ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 12 febbraio 2022) E’ incredibile come un racconto pubblicato nel 1903, dopo ben centodiciannove anni, due guerre mondiali, tante battaglie e tante conquiste, sia ancora qui, vivo vegeto e attualissimo, a chiederci il conto dei nostri fallimenti, quelli che non moriranno neanche quando saremo polvere. Perché il Nulla che ci portiamo dentro non è una storia di adesso, è faccenda antica, che nei secoli ci è esplosa in mano come una bomba, ma architettata da noi stessi. Di tutte le prigioni che ho abitato, scrisse Penna, avevo la chiave, e noi ce l’abbiamo, ma di proposito l’andiamo perdendo. Questo, per prepararvi alla lettura di un piccolo capolavoro – scomodiamo un termine fastidioso, ma è il caso – che torna in libreria grazie al Saggiatore in un’edizione tutta sua, luminosissima: il racconto lungo di Henry James, La bestia nella giungla, il quale dobbiamo essere pronti ad accettare come una Bibbia ...

