La cessione di Filippo Ranocchia bloccata dalla Juve | piano per la prossima stagione

Advertising

filippo_veglia : @mattp_93 @Phastidio La cessione del credito e il 110% sono un ridicolo delirio che incenerisce risorse fiscali. In… -

Ultime Notizie dalla rete : cessione Filippo

90min

... come spesso accade sulle rive dell'Arno, esprime il disappunto per la dolorosaalla Juve ... Al termine, linea aGrassia per la sua consueta moviola. Alle 20.45 il calcio d'inizio dell'...Adesso la proprietà è a un bivio,o fuori rosa? Se per le due partite fondamentali contro ...visita al Brescia presso il "Rigamonti" dove tra l'altro avranno il piacere di incontrare...Filippo Ranocchia è uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano e la Juventus intende blindare il proprio gioiello. Dopo un'ottima annata in Serie C con l'Under 23, l'estate scorsa il ...Nella lista dei convocati della SPAL per la trasferta di Monza figura anche il nome di Filippo Saiani, promettente difensore ... prospettato offerte piuttosto remunerative alla SPAL per la cessione ...