Immobile e doppietta Zaccagni | Lazio liquida Bologna 3-0

Leggi su quotidianodiragusa

(Di sabato 12 febbraio 2022) Roma – Laprosegue la sua striscia positiva e, dopo la Fiorentina,anche ilcon un sonoro 3-0 centrando il quarto risultato utile consecutivo in Serie A, mentre per i rossoblu è notte fonda con un solo punto conquistato nelle ultime 5 partite di campionato. L’avvio è equilibrato ma al minuto 11 arriva l’episodio che cambia il volto del match: Soumaro sbraccia su, Piccinini indica il dischetto. Dagli 11 metri vache fredda Skorupski e porta avanti la. I biancocelesti insistono, Milinkovic-Savic ci prova da fuori trovando però la risposta del portiere avversario. Il, dal canto suo, cerca di farsi vedere in attacco, ma il colpo di testa di Orsolini è debole per mettere paura a Strakosha mentre la conclusione di Dijks, ...