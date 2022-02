Farris: «Napoli-Inter può indirizzare il campionato. Su Dimarco…» (Di sabato 12 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del vice di Inzaghi Farris, vice allenatore dell’Inter in panchina oggi al posto di Inzaghi, ha parlato a DAZN prima del match col Napoli. Napoli – «Sicuramente è una partita importante ma non decisiva, però può indirizzare il campionato». DIMARCO – «E’ un naturale avvicendamento, Danilo aveva fatto bene in Coppa, abbiamo tanti giocatori che possono darci una mano, volevamo continuare nella nostra idea di squadra». OSIMHEN – «Ranocchia fece una grande partita, ci saranno situazioni di uno contro uno e altre di raddoppio e copertura». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del vice di Inzaghi, vice allenatore dell’in panchina oggi al posto di Inzaghi, ha parlato a DAZN prima del match col– «Sicuramente è una partita importante ma non decisiva, però puòil». DIMARCO – «E’ un naturale avvicendamento, Danilo aveva fatto bene in Coppa, abbiamo tanti giocatori che possono darci una mano, volevamo continuare nella nostra idea di squadra». OSIMHEN – «Ranocchia fece una grande partita, ci saranno situazioni di uno contro uno e altre di raddoppio e copertura». L'articolo proviene da Calcio News 24.

