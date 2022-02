Dzeko: «Nessuno si aspettava che l’Inter fosse dov’è adesso, vogliamo rimanere in testa» (Di sabato 12 febbraio 2022) L’attaccante dell’Inter, Edin Dzeko, ha rilasciato un’intervista al Daily Mail. “L’estate scorsa è stata la prima volta che ho pensato tra me e me: ‘Non vado da nessuna parte’. L’anno prima c’era stato qualcosa con la Juventus; due anni prima c’era qualcosa con l’Inter che era quasi fatto. L’estate scorsa non mi aspettavo di andarmene dopo l’arrivo di Jose Mourinho. Ho parlato con lui quando è arrivato e ha saputo che avevo ancora un anno sul mio contratto. È stato un onore che un così grande manager fosse venuto al club. Gli ho detto: Sono qui e darò tutto per te e per il club. Ma, visto che questo è l’ultimo anno del mio accordo, se salta fuori qualcosa, possiamo considerarlo? In pochi giorni, Tammy Abraham è arrivato dal Chelsea e l’Inter si è presentata per ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 febbraio 2022) L’attaccante del, Edin, ha rilasciato un’intervista al Daily Mail. “L’estate scorsa è stata la prima volta che ho pensato tra me e me: ‘Non vado da nessuna parte’. L’anno prima c’era stato qualcosa con la Juventus; due anni prima c’era qualcosa conche era quasi fatto. L’estate scorsa non mi aspettavo di andarmene dopo l’arrivo di Jose Mourinho. Ho parlato con lui quando è arrivato e ha saputo che avevo ancora un anno sul mio contratto. È stato un onore che un così grande managervenuto al club. Gli ho detto: Sono qui e darò tutto per te e per il club. Ma, visto che questo è l’ultimo anno del mio accordo, se salta fuori qualcosa, possiamo considerarlo? In pochi giorni, Tammy Abraham è arrivato dal Chelsea esi è presentata per ...

