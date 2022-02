Coppa Italia Femminile | Milan-Sampdoria 1-0 | palo di Adami | LIVE NEWS

Advertising

AntoVitiello : Coppa Italia, semifinale d'andata: #MilanInter 1 marzo alle 21.00 - sportmediaset : Coppa Italia, #Vlahovic porta la Juventus in semifinale Il video #SportMediaset - juventusfc : Che dite, ci guardiamo gli highlights insieme prima della buonanotte? ?? ?? On demand, su @JuventusTV ?… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuveVerona #SerieA #Coppa Italia, Fiorentina-Juventus: rischio ordine pubblico al… - Ftbnews24 : ???? #Coppa Italia, Fiorentina-Juventus: rischio ordine pubblico al Franchi #Fiorentina #Vlahovic #FiorentinaLazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Il tabellino di Lazio - Bologna 0 - 0 (live) vedi anche: in semifinale sarà Juventus - Fiorentina LAZIO (4 - 3 - 3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic - Savic, ...Dopo il ko nel derby e il passaggio del turno in, Inzaghi deve affrontare Napoli e Liverpool in quattro giorni, due sfide delicatissime nell'economia della stagione. In attesa dell'altro ...Le probabili scelte di Cioffi in vista della 25ª giornata di Serie A Dopo la parentesi infrasettimanale dedicato alla Coppa Italia, torna in campo la Serie A. In scena già Lazio-Bologna (qui le ...Per la mass start, infatti, oltre ai migliori 15 di Coppa del Mondo, sono automaticamente qualificati ... che tra individuale e sprint ha collezionato 22 punti. In casa Italia, oltre ai due atleti già ...