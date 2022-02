Come passa il tempo… niente più alcool per Liam Gallagher: ecco com’è cambiata la sua vita (Di sabato 12 febbraio 2022) Liam Gallagher si avvicina al “mezzo secolo” e sembra ormai molto più addolcito rispetto all’esuberante frontman di qualche anno fa. Il musicista 49enne – che festeggerà il suo cinquantesimo compleanno a settembre – è sempre stato visto Come un artista sfacciato, spesso sbronzo, vero esponente del rock. Ma è lo stesso Liam ad affermare che ora le cose per lui sono cambiate radicalmente. Gallagher rivela infatti al Daily Star di trascorrere serate molto tranquille davanti a una tazza di tè. LEGGI ANCHE => “Ho avuto un infarto”: grande paura per uno dei fondatori della band simbolo dei ’90 Gli organizzatori dei BRIT Awards hanno invitato la star a presentarsi sul palco in occasione dell’edizione 2022, in modo tale da trasmettere un po’ di energia rock ad un evento ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 12 febbraio 2022)si avvicina al “mezzo secolo” e sembra ormai molto più addolcito rispetto all’esuberante frontman di qualche anno fa. Il musicista 49enne – che festeggerà il suo cinquantesimo compleanno a settembre – è sempre stato vistoun artista sfacciato, spesso sbronzo, vero esponente del rock. Ma è lo stessoad affermare che ora le cose per lui sono cambiate radicalmente.rivela infatti al Daily Star di trascorrere serate molto tranquille davanti a una tazza di tè. LEGGI ANCHE => “Ho avuto un infarto”: grande paura per uno dei fondatori della band simbolo dei ’90 Gli organizzatori dei BRIT Awards hanno into la star a presentarsi sul palco in occasione dell’edizione 2022, in modo tale da trasmettere un po’ di energia rock ad un evento ...

Come passa il tempo… niente più alcool per Liam Gallagher: ecco com'è cambiata la sua vita Periodico Italiano

