Ciclismo | Bryan Coquard | “É stata una giornata perfetta per la squadra oggi”

Leggi su oasport

(Di sabato 12 febbraio 2022)è stato il protagonista dellaodierna con una bellissima affermazione al termine della seconda tappa del Tour de la Provence. Il transalpino ha coltola seconda affermazione stagionale in soli nove giorni. Secondo quest’per il campione del mondo in carica Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) davanti al nostro Filippo Ganna (Ineos), protagonista assoluto della cronometro che due giorni fa ha aperto la competizione francese. Il 29enne nativo di Saint-Nazaire ha rivelato alla stampa come riporta DirectVelo. “Éunaper la. Ci siamo mossi molto bene, abbiamo controllato la corsa tutto il giorno. Avevamo deciso di attaccare nel finale sull’ultima ...