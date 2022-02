Caserta ne convoca 21 per Lecce: cinque assenti per la Strega (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Sono 21 i convocati di Fabio Caserta per la sfida in programma domani pomeriggio al Via del Mare contro il Lecce. Nell’elenco mancano Gyamfi, Elia. Viviani, Moncini e Sau. Attacco rimaneggiato per l’allenatore giallorosso che potrà contare sul solo Francesco Forte nel ruolo di prima punta. L’elenco completo: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 11 Farias Diego, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolo’, 32 Masciangelo Edoardo, 1 Muraca Gaspare, 29 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian, 17 Petriccione Jacopo, 38 Talia Angelo, 8 Tello Andrés, 14 Vogliacco Alessandro L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Sono 21 iti di Fabioper la sfida in programma domani pomeriggio al Via del Mare contro il. Nell’elenco mancano Gyamfi, Elia. Viviani, Moncini e Sau. Attacco rimaneggiato per l’allenatore giallorosso che potrà contare sul solo Francesco Forte nel ruolo di prima punta. L’elenco completo: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 11 Farias Diego, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolo’, 32 Masciangelo Edoardo, 1 Muraca Gaspare, 29 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian, 17 Petriccione Jacopo, 38 Talia Angelo, 8 Tello Andrés, 14 Vogliacco Alessandro L'articolo proviene da Anteprima24.it.

