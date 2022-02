Calcio | Pioli | ' per il ritorno di Ibra serve ancora un po' di tempo'

(Di sabato 12 febbraio 2022) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "lavora a parte, serviràun po' diper recuperarlo. Vedremo nei prossimi giorni". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano, intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro la Sampdoria.

Advertising

Gazzetta_it : Messaggio forte al campionato: sì, il Milan è tornato - AntoVitiello : #Pioli: “#Lazetic? Ha una bella faccia, ha un carattere forte, con l’obiettivo di diventare grande giocatore. Ha gr… - Gazzetta_it : Pioli: “Derby più equilibrato di quanto si è detto. I ‘mezzi falli’ non vanno fischiati” - MarcoBaldinesi : @GRealta @carlitospass ...tali da non intaccare la stabilità del progetto tecnico. I vari Kessie (poco tecnico per… - TV7Benevento : Calcio: Pioli, 'Kessié è un titolare, convinto delle sue qualità tecniche e morali' - -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Pioli

... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Milan nome AssociazioneMilan anno di fondazione 1899 allenatore Stefanostadio Giuseppe Meazza ...Stefano, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan - Sampdoria: Ultimesulla corsa scudetto CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieVedremo nei prossimi giorni". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro la Sampdoria.Deve continuare così". Lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria, a proposito del rendimento del centrocampista ivoriano Frank Kessié, di ...