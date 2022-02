Barcellona | Xavi | “Necessarie vittorie consecutive | non scartiamo nessun obiettivo”

Leggi su sportface

(Di sabato 12 febbraio 2022) “Abbiamo bisogno di due o tre risultati utili consecutivi. Stiamo andando bene, abbiamo lavorato tutta la settimana per preparare questa partita e le sensazioni sono positive. Non. In campionato siamo a 15 punti dal primo posto, con una partita in meno, ma non ci precludiamo nulla. Dipenderà dalle prossime partite e da come si comporteranno le squadre che ci precedono in classifica”. Queste sono le dichiarazioni di un’ottimista Xaxi Hernandez, in riferimento al confronto tra il suoe l’Espanyol, particolarmente importante per la stagione blaugrana in Liga. Dopo il successo esaltante ai danni dell’Atletico Madrid di Diego Simeone, il tecnico iberico ha palesato la sensazione che tutto possa effettivamente accadere, sebbene il distacco tra la sua squadra e il Real Madrid sia ampio. ...