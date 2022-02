Arsenal: nel mirino un portiere made in Usa (Di sabato 12 febbraio 2022) L'Arsenal è vicina a Matt Turner, 27enne portiere americano del New England Revolution. Lo riporta goal.com. Leggi su calciomercato (Di sabato 12 febbraio 2022) L'è vicina a Matt Turner, 27enneamericano del New England Revolution. Lo riporta goal.com.

Advertising

EnricoTurcato : Cristiano #Ronaldo è in crisi profonda Nel 2022 non ha ancora segnato Ieri contro il Burnley ha giocato 22 minuti… - Sofiabongi1 : @lifeelsee il problema non è l’arsenal, il problema è che in generale nel calcio femminile gli arbitri sono scelti… - PCola1908 : @caleee12 @smgii1908 SQUADRE CHE CERCANO SVEN RANOCCHIA NEWCASTLE SQUADRE CHE CERCANO IL RASTAFARI ARSENAL CONTRIBU… - infolinity : RT @ClockEndItalia: Ho provato a buttar giù il mio pensiero sull'espulsione di #Martinelli, senza cadere nell'autocommiserazione o nel comp… - ClockEndItalia : Ho provato a buttar giù il mio pensiero sull'espulsione di #Martinelli, senza cadere nell'autocommiserazione o nel… -